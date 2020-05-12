Чита, , 06:25 — REGNUM В Забайкальском крае, где уже зарегистрировано 386 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства по социальным вопросам Аягму Ванчикову сообщает сегодня, 12 мая, ИА «Чита.ру».

По словам чиновницы, в тяжёлом состоянии находятся сейчас три человека, на кислородной поддержке — четыре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 мая в регионе выявлено 20 новых носителей коронавируса.

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