Остров Хоккайдо, , 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

По его данным очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров, а эпицентр находился в самой северной префектуре второго по величине, самого северного острова Японии Хоккайдо.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы 12 мая у побережья Камчатки.

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