Чикаго, США, , 06:11 — REGNUM Американская полиция поймала заключенного, сбежавшего из тюрьмы Чикаго благодаря медицинской маске, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти округа Кук.

Сообщается, что 21-летний мужчина отбывал заключение в тюрьме Чикаго пообещал заплатить другому заключенному, который должен был выйти на свободу 2 мая. Они обменялись одеждой, после чего злоумышленник надел медицинскую маску и смог выйти на свободу, выдав себя за другого человека.

Позднее его удалось поймать сотрудникам департамента шерифа округа Кук при сотрудничестве с ФБР. Преступника обнаружили в доме в американском Чикаго. Теперь ему предъявлены еще и обвинения в побеге из места лишения свободы.