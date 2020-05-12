Владивосток, , 05:51 — REGNUM Во Владивостоке 12 мая взорвался газовый баллон на судостроительном заводе «Восточная верфь», есть пострадавший.

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«Произошёл хлопок газового баллона. Ни один заказ верфи не пострадал, всё произошло на открытом воздухе. Один человек получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», — цитирует ТАСС директора верфи Олега Сиденко.

В 2019 году на «Восточной верфи» начали строить один из семи запланированных краболов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл в квартире жилого многоквартирного дома в Находке Приморья, ожоги получил хозяин квартиры.