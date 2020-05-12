Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM Первый пациент, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, скончался на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как отметили в региональном оперативном штабе, у мужчины было серьёзное хроническое заболевание. Вопросы его захоронения будут решаться на заседании штаба. В региональном управлении Роспотребнадзора также сообщили, что людей к телу будут допускать только при соблюдении всех необходимых предосторожностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на Камчатке выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала наблюдений — 384, выздоровлений — 51.