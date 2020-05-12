Якутск, , 05:18 — REGNUM Прокуратура Сунтарского района Якутии направила в суд уголовное дело в отношении старшего менеджера одного из банков, которую обвиняют в хищениях в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе следствия удалось установить, что менеджер банка долгое время, используя служебное положение, имея свободный доступ к наличным деньгам, похищала их из сейфа

Всего ей удалось похитить более 380 тыс. рублей, на которые она купила автомобиль.

В ходе следствия обвиняемая частично возместила ущерб — 100 тыс.рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, учитель-иностранец в школе Самары несколько месяцев воровал у коллег деньги, его удалось поймать с помощью видеонаблюдения.