Надеждинский район, Приморский край, , 04:42 — REGNUM В Надеждинском районе Приморского края сотрудники полиции задержали организованную группу вымогателей. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что пятеро обвиняемых, ранее судимых жителей села Вольно-Надеждинское «занимали доминирующее положение в преступной среде Надеждинского района и совершали тяжкие преступления корыстно-насильственного характера, в том числе, сопряженные с незаконным лишением свободы граждан».

Под видом легальной инвестиционной деятельности они угрожали жизни и здоровью частным лицам и предпринимателям района, занимались вымогательством.

Во время обысков у членов группы были изъяты боевой и травматический пистолеты и боеприпасы к ним, штык-нож, долговые расписки, личные документы потерпевших, деньги, в том числе в иностранной валюте.

В отношении взятых под стражу подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Им грозит 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Отдел по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю продолжает расследование. Потерпевшим и свидетелям предлагается обращаться с заявлениями и гарантируется организации государственной защиты.