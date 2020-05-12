Калвер-Сити, США, , 03:50 — REGNUM Гитара американского гитариста и вокалиста группы Nirvana Курта Кобейна будет выставлена на торги аукциона Жульена в Калифорнии в июне, сообщает пресс-служба аукциона.

На торги выставляется гитара Martin D-18E 1959 года, на которой фронтмен Nirvana играл на записи 1993 года и чехол к ней. Сообщается, что в отделении для хранения чехла находится замшевая сумка, в которой Кобейн хранил наркотики.

По словам гендиректора аукциона Даррен Жульен, гитара «заслужила свое достойное место в истории как инструмент, на котором играет один из самых влиятельных музыкантов и икон рок-музыкантов».

Согласно ожиданиям, продажа гитары может принести организаторам около 1 млн долларов.

Напомним, в октябре 2019 на аукционе за $344 000 был продал оливко-зеленый кардиган Кобейна.