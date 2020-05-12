Якутск, , 03:46 — REGNUM В Якутии на реке Лена перевернулась лодка с охотниками, есть погибший.

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Недалеко от села Булгунняхтах Хангаласского района 10 мая на реке Лена опрокинулась лодка, в которой были четыре человека. На помощь пришли местные жители, в их числе был спасатель. Они вытащили охотников из воды на берег и оказали первую медицинскую помощь.

Один из мужчин минут 20 находился под водой, его в крайне тяжёлом состоянии, без сознания привезли в больницу Булгунняхтаха. Оттуда доставили в реанимацию Хангаласской ЦРБ. Несмотря на усилия врачей, он ночью скончался, пишет «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельском районе Башкирии спасатели почти месяц искали пропавшего рыбака. Он ушёл на рыбалку 10 апреля, тело его нашли 7 мая.