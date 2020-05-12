Петропавловск-Камчатский, , 03:00 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,0 зафиксированы 12 мая у побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километра в 173 километрах от поселка Усть-Камчатск.

Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений в результате сейсмособытия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в КНДР зафиксировали подземные толчки.

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