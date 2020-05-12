Село Ачхой-Мартан, Чечня, 12 мая 2020, 01:23 — REGNUM Отключение линии электропередачи в Чечне лишило электроэнергии примерно 77,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.
Речь идет о части жителей Ачхой-Мартановского района. Авария произошла на воздушной линии электропередачи 35 кВ Самашки — Ачхой Мартан. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
Как сообщается ИА REGNUM, 13 апреля из-за отключения подстанции в Дагестане около 52,5 тыс. жителей на юге республики остались без света.
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