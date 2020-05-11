Гватемала, , 23:23 — REGNUM Как минимум 15 человек пострадали в результате атаки роя пчёл на западе Гватемалы. Об этом 11 мая сообщило в своём Twitter представительство Красного Креста в стране.

Инцидент произошёл в районе Эль-Пальмар. Прибывшие на место происшествия медики оказали необходимую помощь пострадавшим, среди них было двое детей. Одному пострадавшему, пожилому мужчине, понадобилась госпитализация.

Что могло послужить причиной нападения пчёл на людей, устанавливают специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели серфингиста в результате нападения акулы в Северной Калифорнии.

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