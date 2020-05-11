Санкт-Петербург, , 22:32 — REGNUM Мужчина пострадал, провалившись в яму с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом 11 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах города.

ЧП произошло на улице Трефолева в Кировском районе города. Мужчина получил термические ожоги ног. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении в яму с кипятком ребёнка в городе Омске.

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