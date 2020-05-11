Могадишо, , 22:04 — REGNUM Эфиопские военные признали свою ответственность за катастрофу в Сомали гражданского турбовинтового самолета Embraer E-120. Официальный доклад командования военных сил Африканского Союза в Сомали (AMISOM) опубликован 11 мая.

В докладе указано, что самолёт кенийской авиакомпании African Express Airways был сбит огнем 23-мм зенитной артиллерийской установки ЗУ-23 эфиопского контингента сил AMISOM. Военные открыли огонь по ошибке.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт перевозил медикаменты и противомоскитные сетки из Могадишо через Байдоа в Бардали.

Причиной трагедии стало то, что экипаж решил зайти на посадку не с того направления, которое было выделено для гражданского авиатранспорта.

Военные расценили это как попытку атаки смертников. На его борту было от пяти до шести человек, все они погибли.

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