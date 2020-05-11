Солнечногорск, Московская область, , 21:40 — REGNUM Организаторы массовых гуляний возле здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) были задержаны сотрудниками полиции в подмосковном Солнечногорске. Об этом 11 мая сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Информация о нарушении тишины и общественного порядка поступила в отделение полиции вечером 10 мая. Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила массовое скопление молодых людей на парковке возле ТРЦ.

Заметив сотрудников полиции, молодые люди разбежались в разные стороны. В настоящее время установлены и задержаны предполагаемые организаторы массового мероприятия на площадке возле ТРЦ. Ими оказались граждане 1999 и 2000 годов рождения, в настоящее время они доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

По данным СМИ, в массовом мероприятии в Солнечногорске приняли участие около 150 человек. В настоящее время по факту нарушения общественного порядка проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте организатора массовой встречи стритрейсеров на Крестовском острове, вблизи спорткомплекса «Сибур Арена» и стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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