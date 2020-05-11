Тверь, , 21:11 — REGNUM Ребёнок восьми лет пострадал в результате наезда на него водителя такси в Твери. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

Авария произошла днём на бульваре Цанова. Водитель легкового автомобиля Renault Logan совершил наезд на мальчика, выскочившего на проезжую часть из кустов.

За рулём автомобиля такси находился уроженец Азербайджана, имеющий гражданство России. Признаков алкогольного опьянения у водителя выявлено не было. По предварительным данным, водитель не успел среагировать на внезапно выскочившего перед автомобилем ребёнка.

По предварительным данным, угрозы для жизни и здоровья мальчика нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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