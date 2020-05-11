Тюмень, , 21:03 — REGNUM В Тюмени во время съёмок горящего ангара вечером 11 мая на ул. Щербакова неизвестные напали на видеооператора портала 72.ru. Погибших и пострадавших от огня людей не было. Из ангара во время пожара срочно эвакуировали легковые автомобили, сообщает редакция портала.

Это и снимал видеооператор, чем вызвал возмущение некой женщины и нескольких мужчин, которые повалили представителя СМИ на землю, повредив оборудование. Предположительно, в горящем ангаре располагалась станция техобслуживания автомобилей. Правоохранителям предстоит выяснить законность предпринимательской деятельности в помещении.

Как поясняют в 72.ru, на место происшествия были вызваны полицейские, у оператора взято объяснение. Отметим, что удалось сфотографировать участников нападения на видеооператора.