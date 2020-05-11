Новосибирск, , 20:57 — REGNUM Напавшие на 80-летнюю жительницу Новосибирска злоумышленники пойманы, сообщили 11 мая в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Ими оказались двое ранее судимых за кражи и грабежи жителей Новосибирска: одному 29, другому 36 лет. Поймали их за распитием алкоголя на берегу реки Оби.

Часть отнятых у женщины денег они успели потратить на развлечения и покупки.

«Оставшаяся часть суммы, а также все товары, приобретённые на похищенные деньги, изъяты. Фигуранты находятся под стражей, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сообщили в МВД.

Напомним, нападение на пенсионерку, проживающую в частном секторе Первомайского района Новосибирска, произошло в ночь на 9 мая. Ночью к ней в дом через окно пробрались двое: один ударил пожилую женщину, требуя денег.

Они выкрали спрятанные у неё в шкафу 200 тысяч рублей и ушли, обрезав шнур телефона и подперев палкой входную дверь снаружи. Женщину освободил её сын, который пришёл к ней утром. Он обратился в полицию.

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