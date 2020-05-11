Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM В Московском районе Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения на подземной кабельной линии 6 кВ из-под тротуара вдоль проезжей части произошел выброс пламени. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло у дома 8 по Витебскому проспекту, около 18:31 мск, раздался хлопок, из-под земли вырвалось пламя и пошел дым.

«В результате проверки установлено, под землей проходит линия 6 кВ. По информации комитета по энергетике, был скачек напряжения с переключением фидера. Пострадавших нет. Отключенных потребителей нет», — отметили в ГУ МЧС.

В «Ленэнерго» корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что на месте происшествия было зафиксировано технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ. К отключению потребителей оно не привело. В настоящее время на месте ведутся ремонтные работы.