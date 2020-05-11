Симферополь, , 20:21 — REGNUM Проверку по факту гибели троих мужчин при пожаре в частном доме проводят следователи в Крыму. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Пожар произошёл поздно вечером 10 мая в частном жилом доме в селе Партизаны Симферопольского района. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела троих мужчин.

Следователями начата процессуальная проверка по факту гибели троих мужчин на пожаре. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные мероприятия, назначены все необходимые экспертизы.

В качестве предварительной причины возгорания названо короткое замыкание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек при пожаре в садовом доме в Кирове.

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