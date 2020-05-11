Магас, , 19:40 — REGNUM Сотрудник дорожно-патрульной службы погиб в Ингушетии при оформлении ДТП, сообщили 11 мая в региональном управлении МВД РФ.

Трагический случай произошёл 10 мая на трассе «Кавказ». Выехавший на место столкновения легковушки с грузовиком сотрудник ДПС стоял между автомобилями, осматривая место ДТП.

В этот момент в грузовик врезалась «Газель», после чего тот сдвинулся, а сотрудника ДПС зажало между машинами. После того как его удалось высвободить, его отвезли в больницу, но он был так травмирован, что умер на операционном столе.

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