Тегеран, , 10:10 — REGNUM 9 мая иранские пограничники северной провинции Голестан оказали содействие Туркменистану в тушении пожара на пастбищах и фермах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 мая.

Командир Атракского пограничного полка провинции Голестан полковник Мохаммад-Реза Саравани рассказал журналистам IRNA об этой новости, сообщив, что пожар начался 9 мая на пограничном пункте между Ираном и Туркменистаном. «Вскоре после объявления о начале пожара иранские пограничники оказали помощь соседней стране, чтобы сдержать его», — отметил он.

«Иранские пограничники вошли на территорию Туркменистана, чтобы сдержать огонь, получив разрешение от руководства соседней страны», — заявил полковник.

По словам Саравани, на основе взаимной договоренности, достигнутой между двумя странами в прошлом году, иранские и туркменские пограничники осуществляют совместное сотрудничество в области тушения возможных пожаров.