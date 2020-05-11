Ашхабад, , 18:55 — REGNUM Иранские пограничники, несущие службу в северной провинции Голестан помогли потушить пожар, охвативший пастбища и фермы на приграничной территории, принадлежащей соседней Туркмении, передает «Fars news».

По словам командующего пограничниками Голестана Мохаммада-Резы Саравани, первоначально огонь вспыхнул на пограничном пункте между Ираном и Туркменией.

«После получения разрешения со стороны туркменских коллег на переход на территорию Туркмении, иранские пограничники бросились помогать соседней стране потушить его», — сказал он.

Также полковник Сарвани отметил, что на основании соглашения между Туркменией и Ираном, подписанного в 2019 году, иранские и туркменские пограничники получили возможность помогать друг другу тушить пожары на приграничных территориях.