Мехико, , 18:33 — REGNUM В Мексике найдено тело украинского моряка из состава экипажа грузового судна Panamax Alexander, сообщает 11 мая департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины.

Моряк с грузового судна Panamax Alexander, плавающего под флагом Кипра, исчез 10 мая на пути в порт Масатлан.

Капитан судна начал его поиски и сообщил о происшествии в порт.

К поискам пропавшего моряка подключился военно-морской флот Мексики.

В результате поисков тело гражданина Украины было обнаружено местными рыбаками.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело, полиция Мексики начала расследование.

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