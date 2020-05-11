Киров, , 18:19 — REGNUM Ребёнок и двое взрослых погибли в результате пожара в садовом домике в Кирове. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области.

Возгорание произошло около 14:00 по местному времени в садоводческом товариществе «Домостроитель-2», расположенном в черте города. В тушении пожара были заняты 16 человек и четыре единицы техники.

Площадь пожара составила 12 кв. метров. Возгорание было ликвидировано в 14:47 по местному времени. На месте пожара были обнаружены тела трёх человек: ребёнка семи лет и двоих взрослых.

Причины и обстоятельства возникновения пожара, унесшего жизни троих человек, устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

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