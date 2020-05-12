Стокгольм, , 09:02 — REGNUM По состоянию на 11 мая число летальных случаев в результате заболевания коронавирусной инфекции в Швеции увеличилось на 31 человека. Такие данные озвучили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику. Об этом 11 мая сообщила шведская газета AftonBladet.

В общей сложности от коронавирусной инфекции в Швеции погибли уже 3 256 человек. Их число увеличилось на 31 человека за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 26 670 человек.

По состоянию на 11 мая 1 738 человек с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.