Одесса, Украина, 11 мая 2020, 15:57 — REGNUM В селе Шевченково Одесской области фермер 1954 года рождения покончил с собой, потеряв весь урожай из-за засухи. Об этом заявил глава Килийской территориальной общины Павел Бойченко, сообщило 11 мая информационное агентство УНИАН.
Чиновник сообщил, что фермер взял паи местных жителей в аренду и должен был заплатить им около 900 тыс. гривен или примерно $33,5 тыс.
Бойченко добавил, что местные власти приняли жалобы местных фермеров и обратились к властям Украины с просьбой помочь аграриям, а не крупным сельхозкорпорациям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк заявил, что из-за засухи Украина может потерять до четверти всего урожая.
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