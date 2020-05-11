Одесса, Украина, , 15:57 — REGNUM В селе Шевченково Одесской области фермер 1954 года рождения покончил с собой, потеряв весь урожай из-за засухи. Об этом заявил глава Килийской территориальной общины Павел Бойченко, сообщило 11 мая информационное агентство УНИАН.

«Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведённый до отчаяния, землероб не смог пережить беды», — рассказал он.

Чиновник сообщил, что фермер взял паи местных жителей в аренду и должен был заплатить им около 900 тыс. гривен или примерно $33,5 тыс.

Бойченко добавил, что местные власти приняли жалобы местных фермеров и обратились к властям Украины с просьбой помочь аграриям, а не крупным сельхозкорпорациям.

«В госбюджете аграрный фонд заложен в размере 4 млрд грн… Второй год — неурожай, а в этом году небывалая засуха», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк заявил, что из-за засухи Украина может потерять до четверти всего урожая.

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