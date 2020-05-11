Чехов, Московская область, , 15:51 — REGNUM Площадь пожара на территории завода в подмосковном Чехове составила 5 тыс. кв. метров, сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

На открытой площадке завода вспыхнули отходы переработки резины — в районе завода виден густой черный туман. На месте происшествия работают спасатели. Ранее сообщалось о пожаре на площади 500 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на птицефабрике в Челябинске пожар охватил площадь 1200 кв. метров. Для его тушения задействовано 44 человека и 14 единиц техники.

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