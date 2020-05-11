Сеул, , 15:46 — REGNUM 11 мая в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 3,8 балла произошло в 19:45 по местному времени в 32 км к северо-северо-западу от уезда Пхёнган провинции Канвондо.

Отмечается, что вибрации также были ощутимы и с южнокорейской стороны, поскольку в пожарное управление южнокорейской провинции Канвондо поступили звонки от жителей города Сокчхо и Чхунчхон, а также уездов Ёнволь и Хвенсон с вопросами о землетрясении.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.