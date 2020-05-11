Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Сильный дождь, обрушившийся на Ростов-на-Дону, затопил трамвайные пути. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Сообщение о ЧП в Железнодорожном районе в экстренные службы поступило ранним утром 10 мая. На Привокзальную площадь выехала бригада спасателей, которая в течение часа провела работы по откачке воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в период с 9 по 10 мая было объявлено экстренное предупреждение о непогоде. Сильные дожди сопровождались шквалистым усилением ветра.

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