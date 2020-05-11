Брянск, , 14:55 — REGNUM Автомобиль ВАЗ-21 103 врезался в дерево в Карачевском районе Брянской области. В результате ДТП три человека погибли, им было по 19 и 20 лет, сообщили 11 мая в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая около 03:30 на 7 км автодороги «Карачев — Пальцо». По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 103 не учёл скорость движения, дорожные и метеорологические условия и вылетел в дороги. Машина врезалась в дерево.

Водитель, а также пассажиры, 19-летний молодой человек и 20-летняя девушка, от полученных травм скончались на месте. Ещё трое пассажиров в возрасте от 19 до 22 лет с множественными травмами госпитализированы. Для проверки степени опьянения у погибшего водителя на анализ взяли кровь.