Прибайкальский район, Бурятия, , 14:47 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению пяти лесных пожаров на территории четырёх районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, общая площадь, пройденная огнём составила около 292 га.

В результате три пожара были ликвидированы, остальные две в Прибайкальском районе локализованы. Кроме того, пожарные потушили два возгорания в Читинском лесничестве минобороны Еравнинского района на площади 3,6 тыс. га.

«С огнём боролись 235 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 56 единиц лесопожарной техники», — отметили в агентстве.

Кроме того, в Баунтовском районе под наблюдением остаются два возгорания, действующие в труднодоступной местности. Как отмечается, угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют.

Напомним, ранее Байкальская природоохранная прокуратура уличила «Бурприроду» в недостаточных мерах по охране лесов от пожаров. В частности, как сообщало ИА REGNUM, несмотря на введение особого противопожарного режима инспекторы не патрулировали леса в заказниках «Энхалукский» и «Прибайкальский».

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