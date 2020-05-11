Могилёв, Белоруссия, , 15:00 — REGNUM В Могилевской области Белоруссии 9 мая в результате употребления в пищу ядовитого корнеплода скончались 39-летний мужчина и 10-летняя девочка. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Инцидент произошел в деревне Кожемякино Краснопольского района. Мужчина сорвал на участке возле дома корнеплод, приняв его за пригодный к употреблению в пищу овощ. После употребления мужчиной и его десятилетней племянницей в пищу данного растения, потерпевшим стало плохо. Несмотря на оказанную медицинскими работниками помощь, мужчина и девочка скончались.

Предварительно удалось установить, что погибшие употребили в пищу вёх ядовитый (иное название — цикута). Следователи изъяли на месте происшествия корнеплод данного растения для дальнейшей ботанической экспертизы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Курской области из-за ошибки аптекаря, перепутавшего названия препаратов, пострадал семилетний мальчик.