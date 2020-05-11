Кызыл, , 14:35 — REGNUM Предварительной причиной трагического пожара в доме в пригороде Кызыла стала непотушенная сигарета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Тува.

Сообщение о возгорании поступило вечером 10 мая. К моменту прибытия пожарных, частный дом был уже объят пламенем.

«Силами двух отделений пожарно-спасательной части №2 пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте пожара найдены 4 человека без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

Напомним, доследственную проверку в связи с происшествием организовали следователи. Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что погибшими являются супружеская пара и двое гостей, распивавшие в тот день спиртные напитки.

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