Джакарта, , 14:40 — REGNUM В результате пожара на нефтяном танкере в Индонезии пострадали по меньшей мере 22 человека. Об этом 11 мая сообщает Agence France-Presse.

По данным журналистов, инцидент произошел в порту Белаван на севере острова Суматра. Судно остановилось для ремонтных работ.

Отмечается, что на борту судна произошло два взрыва, помимо пострадавших, десятки людей остаются в огненной ловушке. Причина аварии пока не известна.

Взрывная волна нанесла незначительный ущерб близлежащим домам, пламя перекинулось на соседние корабли.

Спасательная операция продолжается.