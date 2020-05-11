Самара, , 14:36 — REGNUM 15-летний мотоциклист получил переломы во время ДТП в Самарской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла в селе Узюково 10 мая. Поворачивая налево автомобиль ВАЗ сбил попутный мотоцикл, за рулем которого сидел 15-летний школьник из г. Тольятти.

Отмечается, что в это время мотоциклист обгонял эту отечественную легковушку. Ученик девятого класса был в шлеме и защитном снаряжении. У подростка не было водительских прав, а его транспортное средство не было надлежаще зарегистрировано. Собственником мотоцикла является отец школьника.

Во время аварии подросток получил ушибы и переломы. Его срочно отвезли в медицинское учреждение.

Полицейские составили соответствующие административные материалы, которые передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

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