Бессоновский район, Пензенская область, , 14:53 — REGNUM В Бессоновском районе Пензенской области 10 мая произошел пожар, в ходе которого погибли две женщины, сообщает пресс-служба СКР по Пензенской области.

В селе Вазерки по улице Ера произошло возгорание деревянного дома с пристроем, предварительно около 19:00. После пролива конструкций и разбора завалов спасатели обнаружили тела двух погибших женщин — 1950 и 1978 годов рождения. Каких-либо повреждений, кроме ожогов, на телах не обнаружено.

В этом же доме проживал мужчина 1973 года рождения. Во время пожара он спал в гараже, а когда проснулся, попытался вытащить из дома 42-летнюю сожительницу, но из-за сильного дыма и огня не смог. Следственными органами назначены экспертизы, ведутся проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Кургановка Каменского района Пензенской области в ночь с 3 на 4 мая произошел пожар, унесший жизни двух человек.

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