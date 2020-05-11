Николаев, Украина, , 14:22 — REGNUM На трассе Киев — Одесса легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области Украины.

По данным ведомства, в результате аварии два человека погибли. 24-летний водитель и один из пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области в результате аварии погибли три боевика ВСУ. Их автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

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