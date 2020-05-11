Симферополь, , 14:18 — REGNUM Сотрудники следственного управления СК России по республике Крым начали проверку по факту гибели трех человек при пожаре в одном из крымских сел. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели троих мужчин на пожаре», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и назначено проведение экспертиз.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 мая стало известно, что дом фельдшера скорой помощи был полностью уничтожен пожаром в Пермском крае.