Донецк, 11 мая 2020, 14:05 — REGNUM Боевики 54-й бригады ВСУ обстреляли электроподстанцию, обесточив птицефабрику в населённом пункте Верхнеторецкое. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что таким образом украинские силовики пытаются создать проблемы с продуктами питания в ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона продлила запрет на пересечение линии разграничения до 22 мая.
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