Донецк, , 14:05 — REGNUM Боевики 54-й бригады ВСУ обстреляли электроподстанцию, обесточив птицефабрику в населённом пункте Верхнеторецкое. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В результате попадания противотанковой ракеты электроподстанция выведена из строя, что привело к полному обесточиванию птицефабрики, что может привести к гибели всей содержащейся на предприятии птицы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом украинские силовики пытаются создать проблемы с продуктами питания в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона продлила запрет на пересечение линии разграничения до 22 мая.

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