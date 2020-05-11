Бриндизи , , 13:32 — REGNUM Правоохранительные органы Италии в понедельник, 11 мая, возбудили уголовное дело против пятерых военных моряков по факту контрабанды и подлога.

На одном из военных кораблей, ранее пришедшем из Ливии в порт Бриндизи, были обнаружены контрабандные сигареты, а также «медикаменты для борьбы с эректильной дисфункцией».

Всего в списке подозреваемых — шесть человек. Военным морякам, помимо контрабанды и подлога, вменяют также злоупотребление служебным положением и подстрекательство к коррупции.