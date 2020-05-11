Тегеран, , 13:18 — REGNUM Появились подробности поражения иранской противокорабельной ракетой иранского ракетного катера Konarak (A1403) типа Hendijan в ходе учений ВМС Ирана. Оказалось, что головка самонаведения ракеты Noor в качестве цели выбрала не мишень, а более крупную цель — ракетный катер, который её поставил и не отошёл на достаточное расстояние.

Об этом пишет телеграм-канал «Дежурный по Ирану» со ссылкой на мнение военного эксперта Юрия Лямина.

Инцидент имел место 10 мая. Большой ракетный катер Konarak проводил установку мишени в море для ракетных стрельб и в ходе пуска ракеты по данной мишени оказался на слишком близком расстоянии. Головка самонаведения выбрала более крупную цель и поразила ракетный катер. Пуск ракеты был произведён с иранского фрегата Jamaran (76) проекта Mowj.

Для учебных стрельб применялась противокорабельная ракета с инертной боевой частью, а не боевой частью со взрывчатым веществом. Таким образом, было уменьшено количество жертв.

Кстати, иранская крылатая противокорабельная ракета с головкой самонаведения и низковысотным профилем полёта Noor является копией китайской ракеты C-802.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в результате этого инцидента погибло 19 человек и 15 человек получили ранения.

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