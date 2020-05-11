Самара, , 13:07 — REGNUM Два пешехода пострадали в дорожном происшествии с грузовиком в Самаре. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 10 мая.

По предварительной информации, в Красноглинском районе города около квартала № 7 п. Мехзавод грузовик «ГАЗон NEXT» сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на красный цвет светофора.

В результате женщина 1988 года рождения и мужчина 1983 года рождения были доставлены в больницу с травмами.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.

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