Красногорск, , 13:02 — REGNUM Специалисты министерства социального развития Московской области и надзорные органы в ближайшее время проведут проверки всех хосписов, находящихся на территории региона. Об этом 11 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Подмосковье Екатерину Семенову.

«Не секрет, что в Подмосковье есть частные учреждения, которые находятся в жилых домах или не приспособленных для этого строениях. В ближайшее время министерство социального развития Московской области и соответствующие надзорные структуры должны проверить все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности», — сказала Семенова.

Напомним, что в ночь на 11 мая в одном из красногорских хосписов произошел пожар, в результате которого погибли постояльцы.

Организатор хосписа был задержан. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Согласно предварительным данным следствия, задержанный взял в аренду загородный дом в Красногорске, который использовал для возмездного проживания лиц преклонного возраста за ежесуточную плату в размере от 1 тысячи до 1,1 тысячи рублей с одного человека.

При этом всего в хосписе проживало 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Очаг возгорания располагался на втором этаже здания, в сауне.

В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия.

«Расследование уголовного дела поставлено на контроль и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Сергея Данилова», — заключается в сообщении.