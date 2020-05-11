Масатлан, , 13:04 — REGNUM В Тихом океане обнаружено тело украинского моряка, члена экипажа грузового судна «Panamax Alexander». Об этом заявил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщило 11 мая информационное агентство «Укринформ».

"В посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту города Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна «Panamax Alexander»… гражданина Украины — члена экипажа судна», — заявил чиновник.

По его словам, капитан судна организовал поиски пропавшего моряка. К поисково-спасательным работам были задействованы силы военно-морского флота Мексики.

«Тело гражданина Украины было обнаружено местными рыбаками», — добавил Погорельцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту Роттердама было найдено тело женщины-члена экипажа судна Regal Princess. По предварительным данным, она могла покончить с собой.

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