п. Песчанка, , 12:51 — REGNUM Восточно-Сибирское следственное управление СКР инициировало проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Их материалов дела следует, что 24 апреля 2020 года в районе станции Песчанка Забайкальской железной дороги работниками Читинского проектно-изыскательского института «Забайкалжелдорпроект» — филиала АО «Росжелдорпроект» производились буровые работы с целью получения проб грунта.

Трагедия с 33-летним помощником машиниста буровой установки произошла в тот момент, когда её мачта при очередном подъеме попала в дугу высоковольтной линии электропередач. Рабочий получил 50% ожогов тела и был доставлен в больницу, где позже ему ампутировали руку.