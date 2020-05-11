Уфа, , 12:51 — REGNUM Четыре автомобиля попали в аварию на мосту в Уфе. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, столкновение четырех автотранспортных средств произошло днем 10 мая на Бельском мосту.

Автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился водитель 20-ти лет, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Nissan X-trail». После этого, отечественный автомобиль ударился с автомобилем «Mitsubishi Pajero».

Отмечается, что через короткий промежуток времени, автомобиль «Daewoo Matiz», за рулем которого сидел водитель 37-ми лет, столкнулся с автомашиной «Mitsubishi Pajero», которая ранее попала в аварию. В этом ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Он получил ушибы и был доставлен в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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