Архангельск, , 12:38 — REGNUM В Архангельске едва не произошла трагедия — трехлетний мальчик упал с балкона, расположенного на девятом этаже.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, ЧП произошло 10 мая на улице Стрелковой. Мальчик зашел на балкон и забрался на табурет, чтобы посмотреть вниз. Его родители в этот момент находились на кухне. Мальчик с различными травмами госпитализирован.

Аналогичный случай произошел на улице Авиационной: семилетнюю девочку родители оставили дома одну, и она зашла на балкон, чтобы помочь кошке спуститься с карниза. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Архангельске выпал из окна трехлетний мальчик. Ребенок получил травмы, но остался жив.