Ярославль, , 12:16 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Статистика по Ярославской области Информационный центр по коронавирусу в России

Это второй результат за время эпидемии по количеству выявленных случаев (4 мая было 79 заражений). В последние дни уровень прироста держался на уровне 40−60 случаев в день.

Наибольший прирост дал Ярославль, где зафиксировано за прошедшие сутки 69 новых инфицированных.

Общее число выявленных случаев составило в регионе составило 1192, из них, как сообщил губернатор Дмитрий Миронов, 198 человек выздоровели. Новых летальных случаев официальная статистика не зафиксировала, их число остается на уровне 11.

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