Нью-Дели, , 12:03 — REGNUM В Индии увеличилось количество погибших в результате утечки газа на химическом заводе, который принадлежит южнокорейской компании LG Polymers. Об этом сообщает KBS со ссылкой на местные СМИ.

Согласно опубликованным данным, двенадцатая жертва скончалась в больнице 8 мая. Отмечается, что состояние 20 человек средней степени тяжести постепенно стабилизируется.

В настоящее время местные власти устанавливают точную причину утечки газа и ищут виновных. Трагедия произошла 7 мая. Местная полиция завела дело на представителей завода о халатности и непреднамеренном убийстве.

Ранее сообщалось об одиннадцати погибших в результате утечки газа на заводе в Индии.

Известно, что аналогичная авария произошла в индийском городе Бхопал на заводе по производству пестицидов, принадлежащем американской корпорации Union Carbide, в 1984 году.

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